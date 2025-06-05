Erzurum'da Nişan Geleneği: Kurbanlık Koç Hediye Edildi

Erzurum'da Nişan Geleneği: Kurbanlık Koç Hediye Edildi
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Erzurum'da Doktor Muhammet Enes Batman, nişanlısı Sema Coşkun'a Kurban Bayramı öncesinde süslediği bir kurbanlık koç hediye etti. Yöredeki gelenek gereği, damat adayları nişanlılarına özel olarak koç hediye ediyor. Aile olarak bu geleneği sürdürmekten gurur duyuyorlar.

ERZURUM'un köklü geleneklerinden biri olan 'nişanlıya kurbanlık koç hediye etme' adeti bu yıl da yaşatıldı. Erzurum'da görev yapan Doktor Muhammet Enes Batman, Kurban Bayramı öncesinde nişanlısı Sema Coşkun'a özel olarak süslediği kurbanlık koçu ailesiyle birlikte Oltu'daki kız evine götürerek teslim etti.

Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneğe göre, damat adayları bayram öncesinde nişanlılarına süslenmiş bir koç hediye ediyor. Satın alınan koçun boynuzlarına altın bilezik takarak hediyesini hazırladığını söyleyen Batman, "Erzurum'un geleneklerinden biri olan nişan kurbanımızı hazırladık. Koçumuzu Erzurum'dan aldık, süsledik, bileziğimizi taktık ve şimdi nişanlıma takdim edeceğim. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Damadın babası Yılmaz Batman, aile olarak bu geleneği sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bayramlık koçumuzu Erzurum'dan alıp Oltu ilçesine getirdik. Koçu, hediyesiyle birlikte güzelce süsledik, şimdi gelinimize teslim edeceğiz. Bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Süslenmiş koç, Oltu'daki kız evine teslim edilirken çevre sakinlerinin de ilgisini çekti ve meraklı bakışlarla izlendi. Geleneksel nişan hediyesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Nişanlı Sema Coşkun ise böyle anlamlı bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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