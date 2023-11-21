Erzurum'da Kar Yağışı Sonrası Şehir Merkezinde Eşsiz Manzaralar

Erzurum'da bir gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezindeki tarihi eserler kar örtüsü altında eşsiz güzelliklere büründü. Vatandaşlar bu manzaraları fotoğraflamak için tarihi eserlerin önünde mola verdi.

Erzurum'da bir gün boyunca etkili olan ve zaman hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası şehir merkezinde seyir keyfi veren manzaralar ortaya çıktı.

Binlerce yıllık tarihi olan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'da kar yağışı ile birlikte tarihi eserler eşsiz güzelliklere büründü. Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Lala Mustafa Paşa Cami, Yakutiye Medresesi, Üçkümbetler ve daha nice ecdad yadigarının kar örtüsü altındaki manzaraları adeta birer kartpostal halini aldı. Vatandaşlarda sıkça bu manzaraları fotoğraflamak ve paylaşmak için tarihi eserlerin önünde kısa molalar verdi. - ERZURUM