Erzurum'da Çocuklar İçin Kuaförlük Günü

ERZURUM'da gönüllü 20 kuaför, devlet koruması altındaki 100 çocuğun yüzünü güldürdü. 'Aynadaki Gülen Yüzüm' projesi kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların saç bakımları yapıldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başlattığı ve Erzurum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın desteklediği proje, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde hayata geçirildi. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, 100 çocuğun saç kesimi ve bakımı yapıldı. Şenlik havasında geçen bu özel günde, saçları kesilen ve bakım yapılan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.Erzurum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Torungil, yıl boyunca çocukların saç bakımlarını üstleneceklerini söyledi. Torungil, "Çocukların yüzlerindeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk" dedi.

'PROJE, ÖZGÜVEN VE UMUDUN SEMBOLÜ'

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projenin sadece bir kişisel bakım hizmeti olmadığını vurguladı. Aykut, "Aynadaki gülümseyen yüz, çocuklarımızın kendilerini değerli hissetmelerinin, öz güven kazanmalarının ve geleceğe umutla bakmalarının sembolüdür. 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bu tür projeler bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Devletimizin şefkat eli olarak her bir çocuğumuzun hayatına dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.Aykut ayrıca, projeye katkılarından dolayı Oda Başkanı Emre Torungil ve tüm gönüllü berberlere teşekkürlerini iletti.