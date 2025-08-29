Erzurum'da Berber, Müşterileri İçin Hobi Bahçesi Kurdu

ERZURUM'da 28 yıldır berberlik yapan ve bir yarışmada erkek saç kesimi ve renklendirme kategorisinde Türkiye 2'ncisi olan Faruk Durmuş (44), sıra bekleyen müşterileri için dükkanının yanına hobi bahçesi kurdu.

Evli ve 3 çocuk babası berber Faruk Durmuş, Palandöken ilçesindeki iş yerinin yanında atıl vaziyette duran alanı değerlendirmek amacıyla oluşturduğu hobi bahçesinde, müşterilerine doğal ve keyifli bir ortam sunuyor. Müşteriler, sıra beklerken bahçede vakit geçirip, sohbet edebiliyor.

'Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin?' yarışmasında erkek saç kesimi ve renklendirme kategorisinde Türkiye 2'ncisi olan Durmuş, 1997 yılında başladığı mesleğini 20 yıldır kendi işletmesinde sürdürüyor. Hobi bahçesinin ortaya çıkış sürecini anlatan Durmuş, "Salonumuz küçük olduğu için sıra bekleyen müşterileri daha rahat bir ortamda nasıl ağırlayabiliriz diye düşünürken, dükkanın yanındaki boş alanı değerlendirmek istedik. Önce saksılarla başladık, sonra toprağa geçtik. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar'ın da desteğiyle bahçemizin çevre düzenlemesini yaptık" diye konuştu.

Bahçede sarmaşık, ıhlamur, gül ve leylak gibi bitkilerin yanı sıra domates, salatalık, biber ve patlıcan da yetiştirdiklerini söyleyen Durmuş, "Cins tavukların da bulunduğu bahçemize yoldan geçenler hayranlıkla bakıyor. Müşterilerimizin dışında mahalleli de uğrayıp çay içiyor, dinleniyor. Burası bizim için de iyi oldu. Çayımızı içiyor, yemeğimizi yiyoruz, dinleniyoruz. Kış şartlarına uygun hale getirmek için de çalışmalar yapmayı planlıyoruz" dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

Faruk Durmuş'un müşterilerinden Aykut Tatar (43), sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını belirterek, "Çok memnunuz. Faruk Bey, yan tarafta hobi bahçesi gibi çok güzel bir oturma alanı oluşturmuş. Sıra beklerken müşteriler sıkılmasın diye böyle yeşillikler içinde bir ortam yapmış. Cins tavuklar bile var, onlar da hoşumuza gitti. Gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş, kendisini tebrik ediyoruz. Kuaförlüğünden de çok memnunuz, madalyaları, belgeleri var, kendini zaten kanıtlamış birisi. Biz severek ve beğenerek tıraş oluyoruz. Erzurum'da böyle bir şey ilk defa görüyorum. İnsanlar oturup çayını kahvesini alıp sırasını bekliyor, beklerken bile sıkılmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber: Turgay İPEK / Kamera: Salih TEKİN / Erzurum,