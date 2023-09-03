Erzincan merkeze bağlı Hancıçifliği köyünde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

- İçerisinde mutfak tüpleri bulunan metruk ev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'da içerisinde mutfak tüpleri bulunan metruk ev yandı.

Yangın, gece saat 03. 00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Hancıçifliği köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metruk binanın çatısının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride mutfak tüplerinin olduğunu gören itfaiye erleri kontrollü şekilde tüpleri dışarı çıkarttı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.