Erzincan'da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

ERZİNCAN - Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce uçak kazası tatbikatı düzenlendi.

DHMİ'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında ilgili tüm kurumların katılımıyla kurtarma ve kaza kırım tatbikatı gerçekleştirildi. Havalimanı içerisinde DHMİ'ye ait Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında tatbikat senaryosu gereği; içerisinde 155 yolcu, 6 mürettebatın bulunduğu uçağın sağ motorda iniş sırasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler yangını söndürüp kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekiplerinin yaralıları çıkarma çalışmasından sonra tatbikat başarılı şekilde sona erdi.

Tatbikata, Havalimanı Müdürlüğü ARFF ekibi ve personelleri, UMKE, AFAD, 112, JAK, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Başarıyla sonuçlandırılan tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü.