Erzincan Müzik ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 'Çocukfest 2023' programında çocuklar doyasıya eğlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve iki gün süren programlarda farklı etkinlikler yer aldı. Programlara çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisi vardı.

Erzincan'da düzenlenen "Çocukfest 2023" renkli görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan Müzik ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen "Çocukfest 2023" programında çocuklar doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve iki gün süren programlarda farklı etkinlikler yer aldı. Programlara çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisi vardı. Hava sıcaklığına aldırış etmeyen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı.

Ajans Erzincan Medya Merkezi ve Atasay Kuyumculuğun ana sponsorlar arasında yer aldığı etkinlik, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sporcularının Güreş Müsabakaları ile başladı. Çocuk güreşçiler minderde kıyasıya mücadele etti. Güreşçilerin performansları ise izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda daha sonra tahta bacak- kukla- denge bisikleti- animasyon gösterileri yer alırken çocuklara ücretsiz ikramlarda bulunularak balon dağıtıldı. Çocuklar çizgi film karakterleri ve palyaçolarla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Etkinlik, kursiyerlerden oluşan korno, mini enstrüman konseri ve yerel sanatçıların seslendirdiği birbirinden farklı şarkı ve türkülerle devam etti.

Erzincan Müzik ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Öztürk yaptığı açıklamada, depremzede çocuklar için yola çıktıklarını belirterek kendi imkanlarıyla hazırladıkları programın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Farklı etkinliklerle çocukları neşelendirmeyi hedefleyen Öztürk paydaş kuruluşlara da teşekkür etti.

Yaz tatiline başlayan ve hafta sonunu aileleriyle birlikte değerlendiren çocuklar farklı aktivitelere katılarak gönüllerince eğlendi.