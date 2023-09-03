Erzincan'da anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Erzincan'da anız yangını geceyi aydınlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da boş arazide çıkan anız yangını geceyi aydınlatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 01.10 sıralarında Erzincan merkez, Barış Mahallesindeki arazide meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye anız yangınını çevredeki evlere sirayet etmeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri yangın mahallinde incelemede bulunarak tutanak tuttu.