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'Erotik filmlerin kadın yıldızları bunu bir utançmış gibi sırtlarında taşımak durumunda kalıyorlar'

"Erotik filmlerin kadın yıldızları bunu bir utançmış gibi sırtlarında taşımak durumunda kalıyorlar"

Yaşam Haberleri

Araştırmacı ve sanatçı Ekim Acun Şokopop'un magazine yaklaşımını; benimsediği etik ilkeleri; anonimliğin sağladığı alanın özgürleştirici ve kısıtlayıcı yanlarını; yayından kaldırılan Petek Dinçöz ve Nez videolarını; haber medyasının magazinel figürlerini; magazinin yıllar içindeki değişimini;

Araştırmacı ve sanatçı Ekim Acun Şokopop'un magazine yaklaşımını; benimsediği etik ilkeleri; anonimliğin sağladığı alanın özgürleştirici ve kısıtlayıcı yanlarını; yayından kaldırılan Petek Dinçöz ve Nez videolarını; haber medyasının magazinel figürlerini; magazinin yıllar içindeki değişimini; Türkiye sinemasında kadın cinselliğinin evrimini; Yeşilçam'ın erotik film furyasının cinsiyetçiliğini; Gezi Direnişi'nin onun için anlamını ve Onur Ayı'na dair hislerini anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com / Yaşam

Petek Dinçöz Türkiye Nez Yaşam Haberler

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