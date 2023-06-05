'Erotik filmlerin kadın yıldızları bunu bir utançmış gibi sırtlarında taşımak durumunda kalıyorlar'

Araştırmacı ve sanatçı Ekim Acun Şokopop'un magazine yaklaşımını; benimsediği etik ilkeleri; anonimliğin sağladığı alanın özgürleştirici ve kısıtlayıcı yanlarını; yayından kaldırılan Petek Dinçöz ve Nez videolarını; haber medyasının magazinel figürlerini; magazinin yıllar içindeki değişimini;

Araştırmacı ve sanatçı Ekim Acun Şokopop'un magazine yaklaşımını; benimsediği etik ilkeleri; anonimliğin sağladığı alanın özgürleştirici ve kısıtlayıcı yanlarını; yayından kaldırılan Petek Dinçöz ve Nez videolarını; haber medyasının magazinel figürlerini; magazinin yıllar içindeki değişimini; Türkiye sinemasında kadın cinselliğinin evrimini; Yeşilçam'ın erotik film furyasının cinsiyetçiliğini; Gezi Direnişi'nin onun için anlamını ve Onur Ayı'na dair hislerini anlattı.