Erenköy Mahallesi'nde Saçmacı Cami'nin açılışı gerçekleştirilecek

Erenköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapım tamamlanan, farklı mimarisi ile dikkat çeken Saçmacı Cami'nin açılış töreni gerçekleştirilecek.

Açılış törenine tüm Kayserili hemşerilerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "21 Temmuz Cuma günü Saçmacı Camimizin açılışını saat 13.00'te yapacağız. Burada çok farklı bir mimari ortaya çıktı. Mimarisi çok sıcak hoş bir tasarımla taş yapı olarak yapıldı. İsmini aldığı Saçmacı ailesine çok teşekkür ederiz. Birlikte koordineli şekilde güzel bir camiyi hayata geçirdik. Camimiz zemin ve mahfil katından oluşmaktadır. 25 kişilik bayan ibadet alanı toplam da 428 kişiye hizmet edecek inşallah. Erenköy semti bağ ve sayfiye alanlarının yoğun olduğu bir bölge. Mehmet Saçmacı Bey nezdinde tüm emeği geçen Saçmacı ailesine destekleri için çok teşekkür ederim. Emeği geçen tüm personelime de çok teşekkür ederim. Rabbim sağlık ve huzur içinde nice ibadetler ve hayırlar yapmayı nasip etsin. Camimiz İlçemize ve Kayserimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ