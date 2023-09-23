Erdemli'de 'Dur' Tabelasına Uymayan Sürücüler Kazalara Neden Oluyor

Aynı noktada defalarca kaza yaşandı... Sürücülerin 'Dur' tabelasına dikkat etmemesi kazaya neden oluyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Dur' tabelasına sürücülerin dikkat etmemesi nedeniyle sürekli aynı noktada kaza yaşanıyor. O anlar ise bir markete hırsızlığa karşı kurulan güvenlik kamerasına yansıyor.

Erdemli ilçesinde halk arasında Tapu Caddesi olarak da anılan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Yunus Bey Sokağın birleştiği noktada sürekli kaza olması dikkat çekerken çevre esnafını da tedirgin ediyor. Peş peşe kazaların yaşandığı aynı noktada 'Dur' levhası olmasına rağmen, sürücülerin dikkat etmemesi kazaların yaşanmasına sebep oluyor. Son günlerde meydana gelen 3 ayrı kaza anı da daha önce olduğu gibi yine güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Şuana kadar meydana gelen kazalarda ölüm olayı yaşanmazken, yaralanma ve maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi.

Caddenin köşe başında yer alan marketin sahibi esnaf Ahmet Sapmaz'da kurdukları güvenlik kameralarına sürekli kazaların yansıdığı belirterek, yetkililere seslenerek caddeye önlem alınmasını istedi. "Dur" tabelasına da kimsenin uymadığını ifade eden esnaf Sapmaz, kaza yapan araçların dükkanlarına girmesinden de endişe duyduklarını söyledi.

"Dur tabelası kocaman kimse görmüyor"

Esnaf Ahmet Sapmaz, "Mutlaka ama mutlaka kaza oluyor burada. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz. Şoförler geçiş üstünlüğünün kendilerinde olduğunu düşünüp sürekli hızlı geçiyorlar. Burada olan kazaların görüntüleri sürekli benim kameramdan alınıyor. Göründüğü gibi ara sokaktan çıkan şoför çok hızlı çıkıyor. Biz buraya ya kasis, ya bir ışık için bir önlem alınması için müracaat ettik. Küçükte olsa, büyükte olsa mutlaka bir kaza oluyor burada. Kamera kayıtlarında da görünsünüz yardım için ilk biz koşuyoruz. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz, illa bir ölüm olması gerekmiyor" dedi.

Kaza yapan araçların kendi dükkanlarına girmesinden de endişe duyduklarını anlatan Sapmaz, "Artık kasis mi olur, ışık mı olur, çünkü ikisi de cadde. Bütün şoförler yol hakkının kendilerinde olduğunu zannediyor, dur tabelası kocaman kimse görmüyor. Daha iki gün oldu karşıdaki çay ocağına giriyorlardı. Korkuyoruz bizim dükkana da girecekler diye. Kaza olsa bizim dükkana girse her şeyimiz biter, bizim de can güvenliğimiz yok burada" diye konuştu.