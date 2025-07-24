Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu

Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu
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Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Osman Aydın, evinde ölü bulundu. Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Aydın'ın ani ölümü çevresini yasa boğdu. 9 yıldır aynı mahallede görev yapan Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olan aile hekimi Dr. Osman Aydın (48), evinde ölü bulundu. 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde görev yapan Aydın'ın ani ölümü, mesai arkadaşlarını ve çevresindekileri yasa boğdu.

Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu

Olay, Limonlu Mahallesi Demirtaş 4 Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Dr. Osman Aydın'dan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Aydın'ın telefonu açmaması üzerine durum, site görevlisine bildirildi. Daireye balkondan giren görevli, Aydın'ı mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm haberini alan komşuları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu

Bekar olduğu öğrenilen Dr. Osman Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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