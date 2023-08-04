Samsun'da epilepsi hastası Ayşe'ye damatsız düğün yapıldı.

Samsun'da yaşayan Yadigar Asıl (40), gelin olmak isteyen epilepsi hastası kızı Ayşe Aydın (22) için temsili düğün organizasyonu düzenledi. Dans edip arkadaşlarıyla eğlenen Ayşe, unutulmaz bir gün yaşadı.

İlkadım ilçesinde bulunan bir düğün salonu, sıra dışı bir düğüne ev sahipliği yaptı. Tek hayali gelin olmak olan Ayşe için her şey düşünüldü. Gelin arabası süslendi, düğün salonu hazırlandı. Heyecanlı bir şekilde sahneye çıkan Ayşe, düğündeki ilk dansını dayısı Ali Asıl ile yaptı. Akabinde çalan şarkılarla coşan Ayşe, mutlu ve coşkulu anlar yaşadı. Düğüne katılarak Ayşe'ye takı takan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise Ayşe'nin mutluluğu paylaştığını söyledi.

"Tek hayali gelin olmaktı"

Anne Yadigar Asıl, "Ayşe çok hayal etmişti. Çok heves etti ve ben de onu kırmadım. Çok gelin olmak istiyordu ve sürekli evde gelin oluyordu. Biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. O mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Tek hayali gelin olmaktı. 21 yaşını doldurmasını bekledik. Damat istemedik" dedi.

Gelinlik giyen Ayşe ise çok mutlu olduğunu ifade etti. - SAMSUN