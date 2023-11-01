Enkaz altında kalan köpek kurtarıldı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında enkaz altındaki yavru köpeğe ulaşarak kurtardı. Bitkin düştüğü gözlemlenen köpeğe ekipler su ve yiyecek verdi.
Enkaz altında kalan köpek kurtarıldı
MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgedeki enkaz döküm sahasında köpek sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında enkaz altındaki yavru köpeğe ulaşarak kurtardı.
Bitkin düştüğü gözlemlenen köpeğe ekipler su ve yiyecek verdi.