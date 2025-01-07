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Enis Arıkan'ın sürücüsüz taksiyle diyaloğu güldürdü

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Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ABD tatilinde sürücüsüz bir taksiyle olan komik diyalogunu sosyal medya hesabından paylaştı. 'Waymo' isimli sürücüsüz taksiye binen Arıkan, araçla konuşmaya başladı ve bu eğlenceli anlarla takipçilerini güldürdü.

Enis Arıkan, ABD tatilinden ilginç bir anını sosyal medya hesabından paylaştı. Arıkan'ın, 'Waymo' isimli sürücüsüz bir taksiyle diyaloğu izleyenleri güldürdü.

Paylaşımında, sürücüsüz araç hakkında bilgi veren Enis Arıkan; "Şimdi Waymo'ya bineceğim. 'Waymo ne?' diye sorarsanız, bu içinde şoför olmayan araçlar" dedi ve araçla konuşmaya başladı.

Ünlü isim, "Selamünaleyküm. Merhaba sevgilim. Ben Enis, Türk oyuncuyum. 2003'te Eurovision Şarkı Yarışmasını kazandım. Sertab değil, ben kazandım. Sesimi hiç dinlediniz mi?" ifadelerini kullandı.

Arıkan, araç kendine cevap veriyormuş gibi yaparak şöyle bir diyalog kurdu:

- Siz nerelisiniz?

- Erzurum.

- Yemin ederim babam Erzurumlu, anne tarafım da. Evli misiniz? Yenge nasıl? Selamımı söyleyin. Çoluk çocuk var mı? Ay Allah, bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Güle güle git hayatım. Güle güle.

Enis Arıkan'ın sürücüsüz taksiyle diyaloğu güldürdü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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