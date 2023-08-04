Engelsiz Yaşam Merkezi, bedensel engelli Veysel'i hayata bağladı

BİNGÖL - Bingöl'de doğuştan bedensel engelli olan 22 yaşındaki Mehmet Veysel Tezel, Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine gelerek tanıştığı okçuluk, satranç, piyano ve resim kursları sayesinde hayata yeniden bağlandı.

Engeli nedeniyle içe kapanık bir yaşam süren ve evden çıkmak istemeyen Veysel Tezel, bir süre önce Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile tanıştı. Engelli vatandaşlar için çalışmalar yürüten Bahattin Tuz'un koordinatörlüğünü yaptığı yaşam merkezine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından gelen ekipler tarafından evinden alınarak, sportif ve sanatsal faaliyetler yürütülen merkeze getirilmeye başlandı. Yaşam merkezinde tanıştığı okçuluk, satranç, piyano ve resimde yetenekleri ön plana çıkan Tezel, kazandığı moral ve motivasyonla yaşama adeta dört elle sarıldı.

Merkezin koordinatörü Bahattin Tuz merkezde engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Merkezde bilgisayar, satranç, masa tenisi, okçuluk, piyano ve bağlama gibi çeşitli branşlarda 8 kursta hizmet verdiklerini, spor aktiviteleri düzenlendiğini anlatan Tuz, kurslara ve etkinliklere katılan bireylerin günlerinin çok verimli geçtiğini ifade etti. Tuz, "Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimize gelen tüm engelli arkadaşlarımız gibi Veysel'e de burada bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Veysel'in yeteneklerini keşfi noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Veysel de gün içerisinde buraya gelip birçok kursumuzda faydalanıyor. En önemli yeteneğinin satrançta olduğunun farkındayız ve bunun üzerinden Veysel'e biraz destek olmaya çalışıyoruz. 8, 9 aydır engelli yaşam merkezimiz açık, bu süre içerisinde geldiğimiz nokta bizim için çok önemli bir nokta ve mesafe. Veysel'in gelişimi noktasında neler yapabiliriz, çünkü bizim burada sadece kurslar yok, psikolog hocalarımız var sosyolog hocalarımız var onlarla Veysel'in hem fiziki rahatsızlığını hem de mental olarak topluma adapte noktasında destek sunmaya çalışıyoruz. Veysel ve Veysel gibi birçok arkadaşımızı buraya bekliyoruz. Bunlar için neler yapabiliriz elimizden gelen tüm gayreti sergilemeye çalışacağız. Bize bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız sayın Erdal Arıkan'a sonsuz teşekkürler sunuyorum" dedi.

"Kurslar sayesinde Veysel'in öz güveni oldu"

Engelsiz Yaşam Merkezinde resim öğretmenliği yapan Elif Çelik ise Veysel Tezel'in gelişimi ile ilgili şunları dile getirdi:

"Engelsiz Yaşam Merkezinde burada öğrencilerimize resimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada öğrencilerimize ip baskı, kozalak boyama, guaj boya, pastel boya tarzında çalışmalar sergiliyoruz. Aynı zamanda bunların gelişimine de sağlıyoruz. Veysel de öğrencilerimizden biri ve bu konuda kendine hem özgüveni oldu, aynı zamanda konuşabilme, kendini ifade edebilme yeteneğini ortaya çıkarma açısından güzel bir faaliyet yürütüyoruz.