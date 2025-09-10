Engelli Hüseyin Kaya, Sultanhanı'nın Temizliğini 20 Yıldır Gönüllü Olarak Yapıyor

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yaşayan ve 15 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol bacağını kaybedip protez bacakla hayatını sürdüren yüzde 84 bedensel engelli Hüseyin Kaya (65), ömrünü, 793 yıllık Sultanhanı'nın temizliğine adadı. Kervansarayın gelecek nesillere aktarılmasını istediğini belirten Kaya, "20 yıldır bu hanın gönüllü bakımını ve temizliğini yapıyorum. Hem Allah rızası için hem de vatandaşların daha rahat edebilmesi için gönüllü bu hizmeti veriyorum. Kimseden 5 kuruş talep etmiyorum" dedi.

Bünyan ilçesi Sultanhanı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kaya, 15 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sol bacağını kaybetti. Protez bacakla hayatını devam ettiren ve yüzde 84 bedensel engelli olan Kaya, hayattan ümidini hiçbir zaman kesmediğini belirtti. Mahallede birçok işle meşgul olduğunu belirten Hüseyin Kaya, ömrünü de Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde yer alan 793 yıllık tarihi ile bölgenin önemli kervansaraylarından biri olan Sultanhanı'nın temizliğine adadığını anlattı. Her gün çalıştığı kahvehaneden 2-3 saatini kervansarayın işlerine ayıran Kaya, 20 yıldır gönüllü olarak tarihi kervansarayın bakım ve temizliğini yapıyor. Kaya, kervansarayın ziyaretçilerine hem gönüllü rehberlik yapıp hanı da tanıtıyor.

Sultanhanı'nın gelecek nesillere aktarılmasını istediğini belirten Hüseyin Kaya, "20 yıldır bu hanın gönüllü bakımını ve temizliğini yapıyorum. Hem Allah rızası için hem de vatandaşların daha rahat edebilmesi için gönüllü bu hizmeti veriyorum. Kimseden 5 kuruş talep etmiyorum. Bünyan Belediyesi'nden sadece tek bir isteğim var. Emekli olabilmem için 2 yılım kaldı. Beni buraya resmi olarak işe alırlarsa sevinirim. Günde 2-3 saat temizlik yapıyorum. Yüzde 84 engelliyim. Kuşların çok fazla pisliği oluyor onları temizliyorum. Süpürüyorum. Ayrıca da hortumla yıkama yapıyorum. Bazı insanlar beğeniyor. Bazıları da kuş pisliklerinden dolayı beğenmiyor. Kuş pisliklerini de isteyen vatandaşlara veriyorum. Burası bizim kültür mirasımız. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapıp burasını gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmak istiyorum. Hanın tanıtımını yapıyorum. Her tarafını tek tek vatandaşlara anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

KERVANSARAY HAKKINDA

Sultanhanı Kervansarayı, Kayseri-Sivas kara yolunun üzerinde ve Kayseri'ye 47 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aynı adı taşıyan mahalle içinde yer alan kervansaray, Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubat zamanında 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Bazı yayınlarda Tuzhisarı Sultan Hanı adıyla da geçen Sultanhanı Kervansarayı, tipik Selçuklu kervansaraylarından biridir. Selçuklu kervansarayları aynı plana göre tasarlanmakla beraber aynı zamanda birbirinden farklı görünüme sahiptirler. Bu fark, ek yapılarla veya unsurlarla belirginleşmektedir. Sultanhanı Kervansarayı da özellikle ortasındaki köşk mescitle görünüm olarak diğer kervansaraylardan ayrılmaktadır. Güney-kuzey doğrultulu kervansaray, plan şemasında 32x45 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı kapalı bölüm ve 46x53 metre ölçülerindeki dikdörtgen planlı açık avlulu bölümlerden oluşmaktadır. Kuzey cephesinde yer alan taç kapının tamamına yakını restore edilmiştir. Dilimli iki payenin arasına alınmış kapı, geometrik ve bitkisel süsleme bordürleriyle çevrelenmiştir. Az miktarda kalan süslemeden anlaşıldığı kadarıyla kıvrımlı geçme dizisinden sonra 12 ve 8 kollu yıldız sisteminden oluşan geniş geometrik bordür bulunmaktadır. Avlunun ortasında dört kemerli alt yapısıyla köşk mescit yer almıştır. Dıştan 8x8 metre içten yaklaşık 5,30x5,30 metre ölçülerinde kare planlı mescit mekanı 4 ayak üstüne 4 kemerli açıklıktan oluşan altyapı üzerine yerleştirilmiştir. Mescidin köşelerinde her birinin üzeri farklı geometrik desenlerle işlenmiş sütunçeler bulunmaktadır. Altyapıyı oluşturan kemerlerden doğu ve güney yöndekilerin üzerinde pul desenleriyle işlenmiş kıvrımlı gövdeleri, çekik gözleri ve sivri dişleriyle tasvir edilmiş karşılıklı birer ejder yer almaktadır.