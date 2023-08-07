Engelli Çocuklarıyla Evde Oturan Kadına Tahliye İhtarnamesi Gönderildi

Ankara'da yaşayan Özlem Dur'a, 'Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği' tarafından evde oturduğu süre boyunca kira ödememesi nedeniyle tahliye ihtarnamesi gönderildi. Engelli çocuklarıyla birlikte yaşayan Dur, nereye gideceğini bilemediğini belirterek çaresizlik içinde olduğunu ifade etti.

ANKARA'da 'Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği', hayırsever tarafından kendilerine bağışlanan evde 5 yıldır zihinsel engelli 2 kızı ile yaşayan Özlem Dur'a (51) tahliye ihtarnamesi gönderdi. İhtarnamede evin, derneğe kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin barınması ve dernek faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi. Gidecek yeri olmadığı için evde oturmaya devam eden Özlem Dur, "Ben iki engelli çocuğum ile nereye gideyim?" dedi.

Eşi epilepsi hastalığından hayatını kaybeden Özlem Dur, 2017 yılında zihinsel engelli kızları Zeynep (23) ve Sinem (17) ile Keçiören Belediyesi tarafından, hayırsever İ.H.İ.'nin Bademlik Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki evine yerleştirildi. Engelli kızlarıyla 5 yıldır evde kira ücreti ödemeden oturan Özlem Dur'a, 'Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği' tarafından tahliye ihtarnamesi gönderildi. İhtarnamede, Özlem Dur'un 1 Temmuz 2017'den itibaren oturduğu söz konusu dairenin eski maliki İ.H.İ. tarafından Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği'ne bağışlandığı belirtildi. Dairenin derneğe bağışlandığına ilişkin tapu senedi de eklenen ihtarnamede şöyle denildi: