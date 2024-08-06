Üye Girişi
Haberler

Engelli bir kişi Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren engelli bir kişi, yüzme antrenörü ve psikolog tarafından son anda kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da, Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren A.A., engelli yaşam merkezinde çalışan yüzme antrenörü ve psikolog tarafından son anda kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'ne engelli çocuklarını getiren aileler, bir kişinin suda çırpındığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Engelli çocuklarla çalışan yüzme antrenörü Özgür Çimen ve o anda seansta olan Psikolog Hacı Tekin, sesleri duyarak yardıma koştu. Yüzme antrenörü Özgür Çimen göle atlayarak suda çırpınan A.A.'yı kıyıya getirirken, psikolog Tekin ise, bir hortumla denizde boğulma tehlikesi geçiren A.A.'nın gölden çıkarılmasına yardımcı oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri A.A. 'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren A.A. ilk müdahale sonrası, itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde sedyeye konuldu. Merdiven yardımıyla ambulansın bulunduğu yola çıkarılan A.A. Bakırköy'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"SON ANDA KURTARDIK"

Psikolog Hacı Tekin ise, "Ben seanstaydım danışanımın babası dışarıda beklerken, birden 'Çocuk boğuluyor' diye sesler geldi. Ben de gölü gören bir odada seans yapıyordum. Ben balkonun kapısını açtım orada spor hocamız vardı, engelli yaşam merkezinde engelli vatandaşlarımıza spor yaptıran. O göle doğru bir hortumla koştum ben de 4-5 metrelik tepeden göle doğru atladım. Çocuk suya dalıp çıkıyordu. Öğretmen arkadaş önden atladı. Ben de çevreyi suladığımız bir hortumu uzattım. Denizdeki boğulma tehlikesi geçiren arkadaş bizim arkadaşı da kendisiyle dibe çekmeye başladı. Benim uzattığım hortum sayesinde her ikisini de kıyıya çekebildik ve çocuğun son anda hayatını kurtardık. Ufak tefek yaralandık ama sağlık olsun, bir canı kurtarmış olduk" şeklinde konuştu.

Boğulma tehlikesi geçiren A.A.'yı kıyıya getirmeyi başaran yüzme antrenörü Özgür Çimen, "Görev yerime geldiğimde 'Çocuk boğuluyor' diye bir ses duydum. Göle geldiğimde genç bir arkadaşın boğulduğunu gördüm. Psikoloğumuz Hacı Bey ile beraber müdahale ederek çocuğu sudan çıkardık "dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Küçükçekmece Gölü Avcılar Olay Yaşam Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title