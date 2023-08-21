Enez'deki Çöplük Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan eski çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile 3 uçak ve 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde eski çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile 3 uçak ve 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Enez'de bulunan eski çöplük alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Enez ve çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 2 helikopter de destek verdi. Kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE