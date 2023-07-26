En sıcak günde çocuklar su parkında serinledi

Türkiye'nin en sıcak günlerinden birinde Bursa'da çocuklar su parkında serinlemeye çalıştı. Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta bulunan su oyunları parkı çocuklara ücretsiz olarak hizmet verdi. Çocuklar serin suyun altında eğlendi ve aileleri de onları izledi. Su kayağı yapan gençler de suyun tadını çıkardı. Aileler, çocuklarının bu sıcak günlerde eğlendiğini ifade etti.

En sıcak günde çocuklar böyle serinledi

BURSA - Türkiye'nin en sıcak günlerinden olarak tarihe geçen bugünde Bursa'da çocuklar su parkında serinlemeye çalıştı.

Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ta bulunan su oyunları parkı tarihe geçen en sıcak günde çocuklara ücretsiz olarak hizmet verdi. Aileleri ile parkın yolunu tutan çocuklar serin suyun altında neşe ile eğlendi. 20 dakikalık seanslarla çalıştırılan parkta çocuklar eğlenirken aileleri de gölgede çocuklarını izledi. Bazı anne ve babalar ise küçük çocuklarına parkta eşlik etti. Ayrıca su kayağı yapan gençler de suyun tadını çıkardı.

Suya giren çocuklar da eğlenerek serinlediklerini dile getirerek yaz boyunca buraya gelmek istediklerini söyledi. Aileler ise çocuklarının bu sıcak günlerde eğlendiklerini ifade ederek keyifle izlediklerini söyledi.