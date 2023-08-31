Emet ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor

Emet ilçesinde altyapı çalışmaları Kaynarca Caddesine kadar ilerlerken bölgedeki esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi. Emet Belediyesi, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirleri alıyor.

Emet ilçesinde altyapı çalışmaları Kaynarca Caddesine kadar ilerlerken bölgedeki esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Emet Belediyesinin alt yapı çalışmaları bu hafta Kaynarca Caddesinden belediyenin önü ve orman istikametinde devam edecek. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yüklenici firma ve belediye ekipleri ile bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, merkez çalışmalarında esnafın ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi adına gerekli tedbirlerin alınması konusunun da firma ve teknik ekipleri uyarırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını talep etti. - KÜTAHYA