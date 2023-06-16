Manisa'da kadın muhtarın öncülüğünde kadınlar Spil Dağı Milli Parkına çıktı Birçoğu ilk kez çıktığı Spil Milli Parkında yapılan etkinlik için muhtara teşekkür etti

Ellerinde bastonlar ilk kez Spil'e çıktılar

Manisa'da kadın muhtarın öncülüğünde kadınlar Spil Dağı Milli Parkına çıktı

Birçoğu ilk kez çıktığı Spil Milli Parkında yapılan etkinlik için muhtara teşekkür etti

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Laleli Mahallesinin kadın muhtarı Yadigar Şahin, mahallede yaşayan ve bir çoğu bastonla yürüyen yaşlı kadınları 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkına götürdü. Manisa'da yaşamalarına rağmen birçoğu ilk kez Spil Dağına çıkan kadınlar yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Mahalle sakinleriyle sürekli iç içe olan Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, mahallesindeki yaklaşık 70 kadını Spil Dağı Milli Parkına götürdü. Çoğu ilk kez yaşadıkları şehrin milli parkına gitmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar yaptıkları piknik ve geziyle hem moral depoladı hem de keyifli bir gün yaşadı. Çoğu ellerinde bastonlarla zirvede gezen kadınlar etkinlik için Muhtar Şahin'e teşekkür etti.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, "2019 seçimlerinden beri 4 yıldır görev yapıyorum. Mahallemle iç içe olmayı, birlikte etkinlik yapmayı seviyorum. Mahallemde çok fazla yaşlı var. Neredeyse yüzde 70'i yaşlı. Birçoğu bu tarz etkinliklere gidemiyor. Bir piknik programı yapalım dedik. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından araçları temin ettik. Milli Parklar Müdürlüğü de bizim için programı hazırladı ve bizim için bir etkinlik yapacaklar burada. Mahallelimle birlikte güzel bir vakit geçireceğiz" dedi.

Annesi ve kız kardeşi ile birlikte etkinliğe katılan Fadime Yanar, Spil Dağı Milli Parkına ilk kez geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Zeliha Ayrancı isimli 73 yaşındaki kadın ise Spil Dağı Milli Parkına ikinci kez geldiğini ve arkadaşlarıyla vakit geçirecekleri için mutlu olduğunu anlatarak mahalle muhtarına teşekkür etti.

Manisa'da 10 senedir yaşamasına rağmen ilk kez Spil Dağı Milli Parkına çıktığını belirten Suzan Yılmazer ise her şeyin çok güzel olduğunu belirtti.

Laleli Mahallesi sakinleri piknik sonrasında, Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü Ziyaretçi Merkezinde Şef Özcan Öz tarafından sunum eşliğinde milli park hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, Ataalanı mevkiinde çocukluk günlerine dönen kadınlar, daha sonra araçlara binerek, Bayraktepe mevkiinde bulunan ahşap terastan Manisa manzarasının keyfini çıkardı.