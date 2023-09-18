Elektrikli bisiklete çarpan otomobil mezarlığa yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde elektrikli bisiklete çarpan otomobil, yol kenarındaki mezarlığa yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şandede (45) ile yanındaki eşi Hatice Şandede (43) ve elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin (69), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karahisar Mahallesi Kuyucak-Tavas kara yolunda meydana geldi. Tavas istikametine giden Mehmet Şandede'nin kullandığı 34 GDT 304 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Adem Gökin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki Karahisar Mahalle Mezarlığı'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Şandede ile elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobildeki Hatice Şandede'yi ağır yaralı olarak çıkardı. Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Şandede'nin eşi Hatice Şandede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Adem Gökin ile Mehmet Şandede'nin cenazeleri otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.