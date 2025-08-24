Elazığ Gastronomi Festivali 7. Kez Kapılarını Açtı

ELAZIĞ'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. İşletmeci Selami Göktekin, "Elazığ mutfağını dünyaya tanıtmak için buradayız" dedi.

Elazığ'da 22 Ağustos'ta başlayan ve bugün sona erecek olan Gastronomi Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şefler, kentin yöresel yemeklerini hazırlayarak ziyaretçilerle buluşturdu. Festivalde yarışmalar, gastro ve sahne gösterileri, sergiler, film-belgesel gösterimleri, atölyeler, paneller, söyleşiler ve konserlerin yanı sıra gala yemeği ve VIP etkinlikler yapılıyor. Festival, akşam saatlerinde ise ünlü sanatçıların konserleri ile devam ediyor.

'FESTİVAL ÇOK HAREKETLİ GEÇİYOR'

İstanbul'dan festivale katılan işletmeci Selami Göktekin, kentin mutfağını tanıtmak için geldiklerini belirterek, "Çok sayıda şefimizle 3 gündür Elazığ'dayız. Elazığ mutfağını dünyaya tanıtmak için buradayız. Etkinlikte emeği geçen Anadolu Elazığlılar Federasyonu Başkanı Sinan Canlı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Usta şef Canan Özer ise festivalde herkesin Elazığ'ın kültürü ve mutfağı için yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, "Gel Doy ekibi olarak her zaman Elazığ'ın yanındayız" dedi.

Anadolu Elazığlılar Federasyonu Başkanı Sinan Canlı da gastronomi alanında güçlü bir organizasyon yapısı kurmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Festival çok hareketli geçiyor. Burada dünyanın ve Türkiye'nin ünlü şefleriyle workshoplar yapılıyor. Elazığ'ın mutfağını ve tarihini tüm dünyaya aşılıyoruz. Bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı.