Elazığ'da başıboş sokak köpekleri kümese saldırdı, 10 tavuk telef oldu

Elazığ'da Ömer Demir'e ait kümese giren başıboş sokak köpekleri, 10 tavuğu telef etti. Tavukların sahibi Demir, üzüntüsünü paylaşarak tedbir alınması için yetkililere seslendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kümese giren sahipsiz köpekler 10 tavuğu telef etti. Tavukların sahibi Ömer Demir isyan ederek sahipsiz köpekler konusunda yetkililerin tedbir almasını söyledi.

MAHALLELİ GELİNCE KAÇTILAR

Kallar Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demir'e ait kümese giren sahipsiz köpekler tavuklara saldırdı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin müdahalesi ile köpekler kaçtı.

TEDBİR ALINMASINI İSTEDİLER

Haber verilmesi üzerine kümesini kontrol eden Demir, 10 tavuğun köpekler tarafından telef edildiğini tespit etti.

Demir, yaptığı açıklamada, kümesindeki 12 tavuktan 10'unun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğunu belirterek, sahipsiz köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.