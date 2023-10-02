Elazığ'da Sağanak ve Dolu Yağışı Üzüm Bağlarına Zarar Verdi

Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle üzüm bağları zarar gördü. Meteoroloji uyarılarının ardından Muratçık köyünde üzüm bağlarına zarar veren dolu yağışı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı, merkeze bağlı Muratçık köyünde üzüm bağlarına zarar verdi. Dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansırken, üreticiler yetkililerden yardım istedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zararın tespiti için çalışma başlattı.