Elazığ'da minibüs şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada minibüs şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.