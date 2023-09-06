Elazığ'da minibüs şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada minibüs şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet D. idaresindeki 23 AB 013 plakalı minibüs, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam