Elazığ'da kanadı kırık martı koruma altına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde polis tarafından kanadı kırık halde bulunan martı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) tarafından teslim alınarak tedavi edilmek üzere Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.