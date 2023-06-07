Elazığ'da İki Anne, Düğün Yemeklerinin Kaldırılması İçin İmza Toplamaya Başladı

Elazığ'da iki anne, düğün yemeklerinin kaldırılması için imza toplamaya başladı

Annelerin fendi 'düğün masraflarını' yenecek

Karakoçan ilçesinde iki kadın, yeni evlenecek çiftlere maddi anlamda yük olmasından dolayı düğün yemeklerinin kaldırılması için imza kampanyası başlattı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 kadın, düğün yemeklerinin yeni evlenen gençlere maddi anlamda yük getirdiğini belirterek, düğün yemeklerinin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Karakoçan'da, yeni evlenecek olan çiftlere maddi anlamda yük getiren düğün yemeklerinin kaldırılması için 2 anne imza kampanyası başlattı. Ayfer Yıldız ve Ayfer Argun isimli kadınlar, sokak sokak gezerek düğün yemeklerinin kaldırılması için imza topladı. Yıldız ve Argun, "Düğün yemekleri gençlere külfet oluyor. İlçemizde imza kampanyası başlattık. Sadece yemeğe en az 120 bin lira gidiyor. Karakoçan'da açık havada yapılan kır düğünlerimizde davetli sayısı her zaman fazla oluyor. Gençlerimiz zaten zorla evleniyor. Ekonomik anlamda ortaya çıkan bu huzursuzluk aile hayatını da etkiliyor. Her şeyde olduğu gibi düğün yaparken de israftan kaçınmamız gerekiyor. Gençlerimizin mutluluklarına ortak olmak için düğün giderlerine sınırlama getirmek istedik. Düğünler oldukça masraf istiyor. Bu sadece düğün yemeğiyle de sınırlı olan bir şey değil, bunun yanında çok harcama kalemleri var. Aile kutsal, toplumun yapı taşı, dinimiz de aileyi, evliliği teşvik ediyor. Ama aile daha kurulmadan temelde bazı yanlışlar yapıyoruz" dedi.

"Bu gelenekten vazgeçmek, gençlerin yükünü hafifletecektir"

Yeni bir yuva kurulurken ailelerin desteğinin az kaldığını vurgulayan Yıldız ve Argun, "Artan fiyatlar yapılan her harcama kalemi, yeni kurulacak olan aileye ağır geliyor. Bu konuda en azında düğün yemeklerine yapılacak olan harcama kalemini kısmak bir nebzede olsa ailelerin yükünü biraz azaltacağını umut ediyoruz. Bu konuda ilçe esnafımızın da hoş görüsüne ve desteklerine ihtiyacımız var. Yapılacak olan düğünlerde içecek ve kuru pasta ikramları yeterli olduğunu düşünüyoruz. Birçok büyükşehirlerde böyle yapılmakta. Bölge olarak küçük yerlerde bu harcamalar ve ikramlar abartıldığını düşünüyoruz. Bu gelenekten vazgeçmek gençlerinizin yükünü hafifletecektir. Evlenen gençlere maddi yük getiren düğün yemeklerinin kaldırılması amacıyla imza kampanyası başlattık. Tüm ilçe halkının, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşların, siyasi partilerin özellikle halkımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.