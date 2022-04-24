Elazığ'da dev yılan korkuttu, görenler telefona sarıldı
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra ağacın altına girerek gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Merkeze bağlı Arıcak ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir vatandaş taşların arasında 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü.
SICAK HAVALARIN GELMESİYLE YILANLAR SIK SIK GÖRÜLÜYOR
İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak hayvanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın bir süre sonra taşların arasından ağacın altına girdiği görüldü. Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam