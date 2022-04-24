Elazığ'da dev yılan korkuttu, görenler telefona sarıldı

Merkeze bağlı Arıcak ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir vatandaş taşların arasında 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü.

SICAK HAVALARIN GELMESİYLE YILANLAR SIK SIK GÖRÜLÜYOR

İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak hayvanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın bir süre sonra taşların arasından ağacın altına girdiği görüldü. Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.