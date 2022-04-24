Elazığ'da dev yılan korkuttu, görenler telefona sarıldı - Haberler

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Elazığ'da dev yılan korkuttu, görenler telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra ağacın altına girerek gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Merkeze bağlı Arıcak ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir vatandaş taşların arasında 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü.

SICAK HAVALARIN GELMESİYLE YILANLAR SIK SIK GÖRÜLÜYOR

İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak hayvanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın bir süre sonra taşların arasından ağacın altına girdiği görüldü. Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.

Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam

Arıcak, Elazığ, Yılan, Yaşam, Haberler

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