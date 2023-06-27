Elazığ'da arife günü mezarlıklar dolup taştı

Elazığ'da vatandaşlar arife günü mezarlıklara akın etti

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mezarlık girişinde Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif, su ve lokum ikramında bulunuldu.

Mezarlık ziyaretlerinde acıdan başka bir şey olmadığını belirten Fethiye Salman, "Bizim de sonumuz böyle olacak. Buraya gelerek ölmüşlerimizi ziyaret edip üzülüyoruz. Yoklukları acı bir şey. Acıdan öte bir laf yok. Ben burada yaşamıyorum ama Elazığ'da olduğum her bayramda arife gününde mezarlığa geliyorum. Burada annemi, babamı ve kardeşimi ziyaret ettim" dedi.

Mezarlık ziyaretine gelen diğer vatandaş Yaşar Yıldırım, "Burada babam ve annem yatıyor. Allah hepsini rahmet eylesin. Buraya gelenlerin çoğu hüzünlü. Rabbim herkese sabır versin. Her bayram da buraya gelerek ölmüşlerimizi ziyaret ediyorum. Ağaçlarını suluyorum, mezarlarının başında oturup onlarla kendi aramda konuşuyorum" diye konuştu.