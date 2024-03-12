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Ekrem İmamoğlu açılışını yapmıştı, içeride bir şey yok denilerek ziyaretçi kabul edilmiyor

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Terk edilmiş Beykoz Çubuklu Siloları, İBB tarafından kütüphane, park ve kültür alanına dönüştürüldü. Ancak projenin seçim öncesi hazır olmadan açılışı yapıldığı iddia edildi. Açılıştan sonra ziyarete giden bir grup insan "içeride bir şey yok" denilerek içeri alınmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Mart'ta açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları, ziyaretçi kabul etmiyor.Ziyaretçinin kabul edilmemesi, projenin hazır olmadan açılışının yapıldığı düşüncesini güçlendirdi.

AÇILIŞI YAPILAN ALANA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEDİ

İstanbul Beykoz Çubuklu Sahili'nde yıllardır terk edilmiş halde bulunan petrol tankları, İBB tarafından planlanan projede kütüphane, park ve yaşam alanlarına dönüştürülecekti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan alana, açılıştan sonra ziyaretçi kabul edilmedi.

Ekrem İmamoğlu açılışını yapmıştı, içeride bir şey yok denilerek ziyaretçi kabul edilmiyor

"ŞU ANDA BURADA BİR ŞEY YOK,ÖYLE BİR AÇILIŞ YAPTILAR"

Ziyaretçilerin kabul edilmediği olay, bir video ile gündeme geldi. Silolara girmek isteyen bir grup insan, kapıdaki görevliden beklenmeyen bir cevap aldı. Siloları görmeye giden vatandaşlara kapıdaki görevli, "Şu anda burada hiçbir şey yok, öyle bir açılış yaptılar" dedi. Açılış sırasında büyük coşkuyla belirtilen kütüphane, park ve yaşam alanlarının siloların içinde olup olmadığı belirsizdi.

Ekrem İmamoğlu açılışını yapmıştı, içeride bir şey yok denilerek ziyaretçi kabul edilmiyor

SEÇİM ÖNCESİ AÇILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Gündeme gelen videoda bir vatandaş bu duruma tepki gösterdi, "Öyle şey olur mu ya açılmış gibi gösterdiler" dedi. Başka bir vatandaşsa kapıdaki görevliye, "Dün burada gezenler yalan dolan mı" diye sordu, bunun üzerine görevli "ya öyle bir açılış yaptılar" dedi.

Ekrem İmamoğlu açılışını yapmıştı, içeride bir şey yok denilerek ziyaretçi kabul edilmiyor

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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