Eğirdir'de Otomobil Çarpması Sonucu 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önündeki, trafik lambası bulunmayan kavşakta meydana geldi. Eğirdir Gölü'nü çevreleyen alanda yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Yüksel Uzuntepe, ellerinden tuttuğu 3 çocuğu ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada babası ile kardeşinin elini bırakan Kerem'e, İbrahim Özpınar'ın kullandığı 03 AAR 242 plakalı otomobil çarptı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Kerem, kurtarılamadı. Kazayı duyan anne Sebahat Uzuntepe ile yakınları hastaneye gelip, gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsü İbrahim Özpınar ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.