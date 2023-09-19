Eflani'de evin arka kısmına dökülen kül yangına neden oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir vatandaşın evin arka kısmına döktüğü külün ardından çıkan yangında 3 dönümlük otluk alan zarar gördü. Yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Döktüğü kül yangın çıkardı, 3 dönüm alan zarar gördü

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay ilçeye bağlı Çukurören Köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı K. isimli vatandaşın evin arka tarafına döktüğü külün ardından kısa bir süre sonra otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Eflani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ev ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 3 dönüm alan zarar görürken olayla ilgili inceleme başlattı.