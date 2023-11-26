Efes Selçuk'ta Olumsuz Hava Şartlarına Rağmen Belediye Ekipleri Çalışmalarını Sürdürdü

Ege Bölgesi'nde etkisini gösteren olumsuz hava şartlarından etkilenen Efes Selçuk'ta belediye ekiplerinin gündüz ve gece sabaha kadar süren aralıksız çalışmaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmalara katkıda bulunan tüm belediye emekçilerine teşekkür etti.

Ege Bölgesi'nde etkisini gösteren olumsuz hava şartlarından etkilenen Efes Selçuk'ta belediye ekiplerinin gündüz ve gece sabaha kadar süren aralıksız çalışmaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sabah saatlerine kadar kritik noktaları tek tek gezerek çalışmaları bizzat yerinde kontrol eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm belediye emekçilerine teşekkür etti.

Ege Bölgesi'nde dün akşam etkisini göstermeye başlayan olumsuz hava şartları Efes Selçuk'u da etkisi altına aldı. Şiddetli yağmurun olumsuz etkilediği özellikle mezarlık deresi ve Dutlu Yol bölgesinde Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gece yarısı başlayan ve sabaha kadar devam eden çalışmaları beraberindeki Başkan Yardımcıları Cansu Bakıcıol ve Mehmet Ihlamur ile birlikte bizzat yerinde takip eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bazı sorunları tespit edip İZSU yetkililerine de bildirdi.

Başkan yardımcıları ile birlikte kentin dört bir yanını gezerek, her noktasını kontrol eden Başkan Sengel, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmur altında çalışmaları titizlikle yürüten, ayrıca yine gün boyu devam eden yağmurda vatandaşların mağdur olmaları açısından temizlik ekiplerine de yardımcı olan Belediye Fen İşleri ekibine teşekkür etti. Efes Selçuk Belediyesi emekçilerinin çalışmalarına İZSU ekipleri de destek verdi.

Başkan Sengel, sabaha karşı sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: "Saat: 05.45 Ekip tüm gece sabahlara kadar tam tekmil dışarıda. Çalışmaya devam #EfesSelçukAşkına Emeklere sağlık"