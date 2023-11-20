20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde Efes Antik Kenti'nde yer alan Odeon'da Efes Selçuk Çocuk Meclisi kuruldu. Efes Selçuklu çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tarihi bir adıma imza atarak, Odeon'da meclislerini kurdular. İlk olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin maddelerini okuyan çocuklar hep birlikte 'Çocuğum haklarım var' dedi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde Efes Antik Kenti'nde yer alan Odeon'da Efes Selçuk Çocuk Meclisi kuruldu.

Efes Selçuklu çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tarihi bir adıma imza atarak, Odeon'da meclislerini kurdular.

İlk olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin maddelerini okuyan çocuklar hep birlikte "Çocuğum haklarım var" dedi.

Efes Selçuklu çocukların meclis heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocuklar adına kentte atılacak adımlara Çocuk Meclisi ile birlikte karar vereceklerini belirterek, "Çocuklarımızın fikirleri varsa, bu fikirleri uygulayabilecekleri bir ortam olması gerekir diye düşündük. O yüzden dedik ki, çocuk olan ve haklarını çok iyi bilen bu çocuklarımızı meclis üyesi ilan edelim. Artık Efes Selçuk Belediyesi'nin meclis üyelerini ve ilerinin idarecilerini burada görüyorsunuz. Bundan sonra biz çocuklarla ilgili bir şey yapmak istediğimizde çocuk meclisimize getireceğiz ve diyeceğiz ki, 'Burada bir park yapmak istiyoruz, sizin için uygun mu?' Çocuklar için açmak istediğimiz bir kursu Çocuk Meclisimize soracağız" dedi.

Haklarını bilen çocuklara teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Sizler Efes Selçuk Belediyesi'nin ilk çocuk meclisini oluşturuyorsunuz. İlerleyen yıllarda da Efes Selçuk Belediyesi'nin meclis üyeleri, belediye bürokratları ve belediye başkanı olacaksınız. Kendinizle gurur duyun çocuklar" diye konuştu.