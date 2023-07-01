Edremit'te kanyonda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şahinderesi Kanyonu'na piknik yapmaya giden Şadiye Yağmur İnanç, kayalıklardan düşerek bacağını kırdı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılan İnanç, hastaneye kaldırıldı. İnanç ve arkadaşları hakkında ise ormana izinsiz girdikleri için işlem yapılacağı belirtildi.