Edremit Belediyesi Yağmura Karşı Tedbir Alıyor

Edremit Belediyesi, ilçede etkili olan yağmura karşı tedbirler almaya devam ediyor. Başkan Selman Hasan Arslan, yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Edremit Belediyesi son günlerde ilçede etkili olan yağmura karşı tedbir almaya devam ediyor. İş makineleri ve personelle gece ve gün boyu çalışan belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları Başkan Selman Hasan Arslan da yerinde takip etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede etkili olan şiddetli sağanak yağıştan büyük ölçüde etkilenen Altınkum ve İkizçay Mahallesi'nde yapılan çalışmaları takip etti. Şiddetli yağış ile beraber Zafer Köprüsü ilerisindeki yayaların kullandığı demir köprü yıkıldı. Çayda oluşan taşkından caddeler ve sokaklar etkilendi. Ani su baskınlarına karşı Edremit Belediyesi ekipleri de önlem aldı. İş makineleri dağdan gelen taşkın ile birlikte ağaç parçalarının birikerek su baskınlarına sebep olmasını engelledi. Gece ve gün boyu çalışan ekipler ulaşımın aksamaması için de yol kenarlarına set çekti. 7/24 esasına göre görev başında olan belediye ekiplerini ziyaret eden Başkan Arslan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan gelen yağmur uyarısı sonrası ekiplerimiz harekete geçti. Zafer Köprüsü olarak bilinen mevkide çalışmaları sürdürdük. Büyükşehir BASKİ ekipleri, DSİ ve diğer kurumlarla koordineli şekilde önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz. İş makinelerimiz olası taşkınlara karşı personelimizle birlikte görev başında. Muhtelif yerlerdeki sorunları çözmek için geceden itibaren anında müdahalede bulundular. Yine herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı 24 saat görevdeler" dedi.

Başkan Arslan daha sonra Zeytinli Çayı üzerinde yaşadığı filikada mahsur kalan daha sonra sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Edremit Belediyesi Afrodit Otel'de konuk edilen vatandaşı da ziyaret etti.