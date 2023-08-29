Edirne'nin Elçili köyünde çıkan yangın, köy sakinlerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük tarla zarar gördü. Köy Muhtarı Mehmet Hamdi Aksoy, olayı anlattı ve köy halkının yangına nasıl müdahale ettiğini açıkladı.

Edirne'nin Elçili köyünde tarlada çıkan yangın köy sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük tarla zarar gördü. Köy Muhtarı Mehmet Hamdi Aksoy, "Köye yakın arazide bulunan elektrik tellerine ağaç dallarından çıkan kıvılcımlar tarlaya düştü ve rüzgar ile hızla yayıldı. Köy halkımız ile birlikte hemen müdahale ettik ve büyümeden söndürdük." dedi. - EDİRNE