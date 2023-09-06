Edirne'de trafiğe engel olan Hacı Hüseyin Çeşmesi kaldırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, trafiği sıkıştıran Hacı Hüseyin Çeşmesi'nin kalan kısmının kaldırılması ve taşınması talimatı verdi.

Edirne'de trafiğe engel olan Hacı Hüseyin Çeşmesi'nin kalan kısmı bulunduğu yerden kaldırılacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu arkasında Saraçlar ve Köprübaşı caddelerinin birleştiği Lozan Caddesi'ne bağlanan mevkideki çeşmenin yer aldığı yolda incelemede bulundu.

Sezer, yolun ortasında trafiğin sıkışmasına neden olan çeşmenin kalan kısmının kaldırılması ve uygun şekilde taşınması yönünde talimat verdi.

Ekipler tarafından etrafı açılan çeşmenin kaldırılmasıyla trafiğin rahatlaması planlanıyor. Çeşme, stadyum duvarının yanına taşınacak.