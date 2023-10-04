Edirne'de taş ocağında düşen yabancı uyruklu kişi AFAD tarafından kurtarıldı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki taş ocağında, yüksekten düşen yabancı uyruklu kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olayda düzensiz göçmen olduğu belirtilen kişi yaralanırken, yanındaki kişi ise kaçtı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki taş ocağında, yüksekten düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, bölgedeki yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişi, dengesini kaybederek şantiye sahasına düştü.
Taş ocağı işçileri durumu jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD'a haber etti.
AFAD ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden yaralı kurtarılan kişi, sağlık ekiplerince Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düşen kişinin düzensiz göçmen olduğu, düştüğü sırada yanında bulunan kişinin ise kaçtığı öğrenildi.