Edirne'de 35 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Bazı çocuklar ise Tunca Nehri'ne girerek serinliyor. Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kentte yarın hava sıcaklığının 40 derece olması bekleniyor.

Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de 35 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor.

Bazı çocuklar ise Tunca Nehri'ne girerek serinliyor.

Nehirde yüzen çocuklardan Bulut Yaykın, AA muhabirine, arkadaşlarıyla toplanarak nehre yüzmeye geldiklerini söyledi.

Nehirde eğlendiklerini belirten Yaykın, "Hava çok sıcak, arkadaşlarla toplandık burada yüzüyoruz. Canımız sıkıldı, sıcak hava bunaltıyor biz de burada yüzüyoruz. Serinledik." dedi.

Kerim Ahmet Akın da serinlemek için nehre geldiklerini, yazın en sıcak günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti.

Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Bazı çobanlar, hayvanlarını nehirde serinletirken bazıları da ağaç gölgesinde sıcağın etkisinin azalmasını bekliyor.

Kentte yarın hava sıcaklığının 40 derece olması bekleniyor.