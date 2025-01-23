Edip Akbayram'dan haber var! Eşi, sağlık durumu hakkında konuştu

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Bir süre sonra ise düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

'İYİ HABERLER PAYLAŞMAYI UMUYORUZ'

Sanatçının kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz." demişti.

EŞİ SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

İki haftadır tedavisi süren Akbayram'ın sağlık durumunu eşi Ayten Akbayram, anlattı. Sanatçının eşi, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" diye konuştu.