Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu

Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP'sini yayınladı. Yaza damga vuracak olan bu şarkılar müzik dünyasını sallamaya hazır. 'Affet' adlı şarkıda Burak Bulut ile düet yapan Yaşar, solo şarkısı 'Yıllar Sonra'yı da dinleyicilerin beğenisine sundu.

Müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP'sini bugün yayınladı. "Affet" şarkısında Burak Bulut ile düet yapan Yaşar, solo şarkısı "Yıllar Sonra"yı da müzikseverlerin beğenisine sundu.Müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, son olarak Yılın Kadın Sanatçısı ödülünü almış ve ödül konuşmasında "Yazı 2 yeni şarkıyla renklendirmek istedik. Biri düet olacak diğeri ise benim solo şarkım olacak" diyerek müjdesini vermişti.

BEKLENEN O İKİ ŞARKI GELDİ

Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptığı 'Affet' ve solo olarak seslendirdiği 'Yıllar Sonra' şarkılarını bugün dinleyiciyle buluşturdu. Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan 'Affet'te genç şarkıcıyla düet yapan Ebru Yaşar, "Yıllar Sonra" şarkısını da solo olarak seslendirdi.

"DİNLEYEN HERKES KENDİSİNDEN BİR PARÇA BULACAK"

Burak Bulut'la seslendirdiği hit şarkı 'Kehribar' aylarca liste başı olan Ebru Yaşar, "Yine Burak'ın söylediği bir şarkı nasip oldu. Burak çok samimi şarkılar yapıyor ama sanıyorum en güzel şarkılarını da benimle paylaşıyor" derken Burak Bulut, "Dinleyen herkes kendisinden bir parça bulacak. Her duygu durumuna göre şekilleniyor. Bukelamun gibi bir parça. Ebru Hanım sağolsun her zamanki gibi çok güzel yorumladı. Bizim yaptığımız şarkılarda büyülü bir his, insanlara geçen farklı bir nüans olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

ŞARKILAR DİNLEYİCİNİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Ebru Yaşar'ın solo olarak seslendirdiği 'Yıllar Sonra' şarkısının söz müziğinde ise Ramazan Kızılpınar ve Ebru Yaşar imzası bulunuyor. Burak Bulut ile düet yaptığı 'Affet' şarkısı EY Music, Baş Yapım ve DMC, solo olarak seslendirdiği "Yıllar Sonra" şarkısı ise EY Music etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

KAYNAK: TV100

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