EBB Yerel Tohum Merkezi'nden elde edilen sebze fideleri Hıdırellez Şenlikleri'nde dağıtıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel tohumlardan elde edilen sebze fideleri, Mihalıççık'ta düzenlenen 'Yunus Emre'yi Anma ve Hıdırellez Şenlikleri'nde vatandaşlarla buluşturuldu. Fide dağıtımları, 8 Mayıs Pazartesi günü (yarın) saat 10.30'da Seyitgazi ve saat 12.30'da Han ilçelerinde devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel tohumlardan elde edilen sebze fideleri, Mihalıççık'ta düzenlenen ' Yunus Emre'yi Anma ve Hıdırellez Şenlikleri'nde vatandaşlarla buluşturuldu.

EBB Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen yerel tohumlardan elde edilen fidelerin dağıtımına devam ediliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sebze fidelerini, Mihalıççık ilçesinde düzenlenen Yunus Emre'yi Anma ve Hıdırellez Şenlikleri'nde, Yunus Emre Türbesi'nin bulunduğu mahallede kurduğu stantta vatandaşa dağıttı.

Dağıtım dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden vatandaşlar, özledikleri Ata mirası ürünlerle yeniden buluşacakları için çok mutlu olduklarını paylaştı.

Fide dağıtımları, 8 Mayıs Pazartesi günü (yarın) saat 10.30'da Seyitgazi ve saat 12.30'da Han ilçelerinde devam edecek.