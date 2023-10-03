Düzgün Baba Dağı'nda Ayılar ve Diğer Yaban Hayvanları Besleniyor

Tunceli'de Alevi inancında kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda kesilen kurbanların sakatatları, yaban hayvanları için doğaya bırakılıyor. Ayı, tilki ve kurt gibi hayvanlar burada karınlarını doyuruyor. Ziyaretçiler ise bu anları ilgiyle izliyor.

TUNCELİ'de Alevi inancında kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda; ziyaret sırasında kesilen kurbanların sakatatları, yaban hayvanları için doğaya bırakılıyor. Güneşin batışına yakın bölgeye gelen başta ayı olmak üzere tilki ve kurt gibi hayvanlar, burada karınlarını doyuruyor. Ziyaretçilerin ilgi ile izlediği o anlar, DHA kameralarına da yansıdı.

Nazımiye ilçesinde Alevi inancında önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı, her yıl binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Günübirlik turlarla bölgeye gelenler, ilk olarak Düzgün Baba Dağı'nın iki noktasında yer alan cemevlerini ziyaret ediyor. Ziyaretçiler, 2 saat süren yürüyüşün sonunda 2 bin 100 rakımlı dağın zirvesine ulaşıyor. Zirvedeki mağaraları ve kutsal sayılan alanları gezenler, kentin inanç ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oluyor. Daha sonra cemevinde kurbanlar kesilerek, adaklar adanıyor.

AYILAR BESLENİYOR, ZİYARETÇİLER İZLİYOR

Ziyaretgahta kesilen kurbanların sakatatları da boru aracılığıyla 500 metre yüksekten yaban hayvanları için doğaya bırakılıyor. Uzun süredir devam eden bu geleneğe alışan ayı, kurt, tilki gibi yaban hayvanları da güneş batmaya yakın bölgeye gelerek karınlarını doyuruyor. Ziyarete gelenler, burada yaban hayvanlarının beslenmesini de izliyor. Bir araya gelip, beslenen ayıların görüntüleri DHA kameralarına yansıdı.

'BİZİM İÇİN CÜMLE VARLIK, KUTSALDIR'

Cemevi dedesi Kazım Açıktepe, Rakım olarak 1500 civarı ancak türbenin olduğu yer 2 binin üzerinde. Burada yol hizmetini yürütüyorum. Aleviler, burayı dilek ve muratları için her yıl ziyaret eder ve kurbanlar keserler. Ayakkabılarını çıkararak, yalın ayak mekana kadar yürürler. Kurbanlar mezbahanede kesiliyor. Kurbanların sakatatları, bir boruyla kesimhaneden 500 metre aşağıya bırakılıyor. Güneş batmaya yakın ve akşam saatlerinde 30'a yakın ayı, kurt, tilki oraya geliyor. Çoğunlukla ayılar geliyor ve onları yiyerek karnını doyuruyor. Son zamanlarda kurban sayısı, ziyaretçilerden dolayı azaldığı için cemevinin etrafındaki çöp konteynerlerine gelip, onlarla uğraşıyorlar. Aleviliğe hak, insan ve doğa olarak bakılır. O yüzden bizim için cümle varlık, kutsaldır. Doğadaki tüm canlılara saygı duyar, kutsal olarak bakarız ve koruruz. Doğadaki cümle varlığı, Hakk'ın bizlere bir parçasıdır diye görürüz. Büyüklerimiz, dedelerimiz, 'İlkin cemi cümleyi sonra da yabandaki kurdu, yılanı ve börtü böceği aç bırakma. Onların yüzü, suyu hürmetine cümle aleme sağlık, huzur ve mutluluk ver. Ondan sonra da bizim hanemize meyman ol, bizlere sağlık, huzur ve mutluluk ver' diyerek dua ederlerdi dedi.

'ONLARI SAATLERCE İZLİYORUZ'

İlçe sakinlerinden Kenan Arslan da Her akşam onlarca ayı buraya geliyor. Onları saatlerce izliyoruz. Dışardan gelen ziyaretçiler de merak edip, akşam saatlerine kadar kalıyor ve onları izliyor. İnsanlar, televizyonlarda belgesel izlerken; biz burada canlısını izliyoruz. Ayısı, kurdu, kuşu, tilkisi her şeyi burada mevcut diye konuştu. (DHA)