Düzce'de Kurtarma Operasyonu: Yavru Karga ve Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

DÜZCE'de baca deliğine sıkışan karga yavrusu ile inşaat halindeki binada oluşan çukura sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin baca boşluğundan kuş sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Kuş seslerinin geldiği noktada kurtarma çalışması başlatan ekipler, karga yavrusunun baca boşluğunda sıkıştığını tespit etti. Gerekli düzenlemeleri yapan itfaiye ekipleri, kısa bir çalışmanın ardından yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri ayrıca, Bahçeşehir Bölgesi Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat girişindeki çukura sıkışmış halde bulunan yavru kedinin kurtarılmasını sağlayarak güvenli bölgeye alarak karnını doyurdu.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,