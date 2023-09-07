Düzce'de Kazukoğlu Mahallesi'nde Kanalizasyon Hattı Çekme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Düzce Belediyesi, Kazukoğlu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında yeni kanalizasyon hattı çekme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Mahallenin altyapı sistemi iyileştirilerek yeni hatlar oluşturulması hedefleniyor.
Düzce'de Kazukoğlu Mahallesi'nde yeni kanalizasyon hattı çekme çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kent merkezi genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede, Kazukoğlu Mahallesi'ne 1500 metrelik kanalizasyon hattı çekiliyor.
Mahallenin altyapı sisteminin iyileştirilmesi ve yeni hatların oluşturulması kapsamında devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Yaşam