Düzce'de Kazukoğlu Mahallesi'nde Kanalizasyon Hattı Çekme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Düzce'de Kazukoğlu Mahallesi'nde yeni kanalizasyon hattı çekme çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kent merkezi genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Kazukoğlu Mahallesi'ne 1500 metrelik kanalizasyon hattı çekiliyor.

Mahallenin altyapı sisteminin iyileştirilmesi ve yeni hatların oluşturulması kapsamında devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.