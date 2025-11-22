Haberler

Düzce'de Karga Aile Üyesi Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Kemal Kara, kızının otomobiline konup evine gelen kargayı sahiplendi. 'Kömür' ismini verdiği karga, evin bir üyesi haline geldi.

DÜZCE'de Kemal Kara (54), kızının otomobiline konup, eve kadar gelen kargayı sahiplenip, bakmaya başladı.

Emekli uzman çavuş, 3 çocuk babası Kemal Kara, yaklaşık 1 ay önce kızının aracına konarak eve gelen kargayı sahiplendi. Kemal Kara, aile bireyleri tarafından 'Kömür' ismi verilen kargayı önce evinin balkonunda beslenmeye başladı. Bir süre sonra buradan hiç ayrılmayan ve evin içerisine kadar giren Kömür, şimdi adeta evin bir üyesi oldu. Karga ile bağ kuran Kemal Kara, "Kızım eve geldi. Baktım, motor kaputunun üzerine karga var. Elimi uzattım, hiç yadırgamadan elime geldi. Sonra kapıyı açtım eve girdi. Ondan sonra yiyecek ve su verdim. Suyunu da içti, cevizi de yedi. Ondan sonra alıştı. Artık aileden biri oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.